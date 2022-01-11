Москва, 11 января, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Сегодня, 11 января, по состоянию на 15:00 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,2%, до 74,85 рубля. Евро теряет 0,11%, сползая до 84,88 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Miroslavik 50 рублей

«Российская валюта продолжает медленное восстановление, отыгрывая снижение геополитических рисков и позитивную динамику цен на сырье.

Рубеж 75 рублей за доллар оказал некоторое сопротивление, но на фоне возобновившегося роста нефтяных котировок покупатели смогли его преодолеть.

Главный прессинг на рубль в 2021 году, как известно, оказывал фактор обострения отношений с Западом — на фоне угроз новых санкций и заявлений западных политиков о подготовке Москвы к вторжению на Украину даже общая благоприятная для российской валюты экономическая конъюнктура отходила на второй план.

В итоге президенты США и России всё-таки возобновили взаимодействие, американский оборонный бюджет был подписан без пункта о новых санкциях против нашей страны, а представители стран приступили к переговорам об архитектуре безопасности.

Несколько подпортили картину события в Казахстане и введение в страну контингента ОДКБ, однако страхи оказались преувеличенными — ситуация на территории нашего южного соседа стабилизируется, а войска союзников уже планируют возвращение в пункты постоянной дислокации.

Это создает хорошие возможности для укрепления рубля после резкой просадки на прошлой неделе.

Тем временем инвесторы ждут данных по инфляции в США за прошлый год и выступления главы Федрезерва.

Если на заседании не будет речи об ещё большем «закручивании гаек», это поддержит сырьевые цены и валюты развивающихся рынков», — пояснил эксперт.

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