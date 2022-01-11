Варшава, 11 января, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Польши 11 января опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в республике.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Так, за последние 24 часа в Польше зафиксировано 11 406 новых случаев заражения коронавирусом. При этом, за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умерли 493 человека.

В больницах по состоянию на 11 января находятся 20 048 пациентов с COVID-19. Из них 1 997 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

В общей сложности с начала пандемии в Польше зафиксировано 4 232 386 случаев заражения коронавирусом. С данным диагнозом умерло 100 254 человека.