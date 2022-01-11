Париж, 11 января, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Согласно данным министерства здравоохранения Франции, в страну доставят партию вакцины против коронавируса, сообщает Le Parisien.

Yarregion.ru Вакцина

Во Францию на этой неделе доставят 10,2 млн доз вакцины против коронавируса, в том числе 6,4 млн доз вакцины Pfizer и 2,1 млн доз вакцины Moderna.

Остальные дозы вакцины AstraZeneca и Janssen будут переданы Франции по программе Covax.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько профсоюзов учителей во Франции объявили забастовку 13 января из-за санитарных мер, введенных в школах.