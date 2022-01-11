Таллин, , 15:51 — REGNUM За прошедшие 24 часа на территории Эстонии от COVID-19 и связанных с ним последствий скончалось три пациента, включая семилетнего мальчик. Об этом 11 января сообщает портал Delfi.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Также указывается, что, наряду с семилетним ребенком, от нового заболевания за сутки умерли 71-летняя и 75-летняя женщины.

Кроме этого, отмечается, что также за последние 24 часа в стране был выявлен 1981 новый случай заражения SARS-CoV-2 и было проведено 8304 теста на коронавирус.

При этом отмечается, что в течение последней недели в Эстонии приходилось в среднем по 108,5 случаев заражения вакцинированных от COVID-19 на 100 тыс. человек полностью прошедших вакцинацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в настоящее время на территории Молдавии выявлено 16 случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон», включая двухмесячного ребенка.