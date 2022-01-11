11 января 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление депутата Европейского парламента от Польши Радослава Сикорского, резко ответившего на заявление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о превращении НАТО в геополитический проект по освоению «бесхозной территории».

Оксана Переможенко, , 16:26 — REGNUM Депутат Европейского парламента от Польши Радослав Сикорский резко ответил на заявление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о превращении НАТО в геополитический проект по освоению «бесхозной территории». Свое сообщение он опубликовал в социальной сети Twitter.

США и Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Бывший министр иностранных дел Польши заявил, что использует понятный России язык, пригрозив Москве ударом ниже пояса.

«Мы не осиротели, потому что вы никогда не были нашим отцом. Скорее серийным насильником. Вот почему вы не достигнете цели. А если полезете ещё раз — получите по яйцам», — написал он.

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Уровень дипломатии польского политика оценили читатели украинских телеграм-каналов VESTI, 112.ua и «Первый независимый». Также заявление Сикорского обсудили на YouTube-канале украинского издания Klymenko Time.

«У России железные яйца, а у пшеков их нет вообще», — отреагировал Владимир А.

«Пусть вспомнит, сколько раз Польша получала… от восточного соседа. Фантомные боли беспокоят», — добавила Viktoriia.

Советские и польские солдаты освобождают Варшаву. Январь 1945

«Ах, эта Польша — страна, живущая воспоминаниями о величии, которого никогда не было», — пишет «Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен».

«Россия — женского рода», — отметила Ирина, видимо, частично процитировав официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

«Да и дипломатия обмельчала…» — добавил «Цветик Семицветик Виола».

«Польша на мировой арене жалкая муха, которую Россия может кончиком пальца прихлопнуть», — написал Богдан.

«Распоясались что-то поляки», — смеется Ника.

«Мелкий Табаки голос подал», — отреагировал Сергей Ч.

«Ну, от Польши этого можно было ожидать, они смелые, пока с ними США, а что они заговорят потом, когда тех не будет? Польша и сейчас мнит себя Речью Посполитой…» — написал Сергей К.

«У США под крылышком смелые стали!!! Сами ни на что не способны…» — отметил один из комментирующих.

«Если бы это сказал действующий глава МИД, а так — это просто сотрясание воздуха», — считает Дмитрий М.

«Сколько раз Польшу делили с вымарываем этого государства с карты мира? Хотя о чём это я? Обычно в случае шухера «сикорские» «неожиданно» оказываются в Англии, а не на передовой», — написал «рядовой пехотный Ваня».

Депутат Европейского парламента от Польши Радослав Сикорский

«Хорошо сидеть в Польше и варнякать. Смелый такой!» — отметил Дмитрий Р.

«Вспомнились слова Черчилля про Польшу — гиену Европы», — пишет mad max.

«Продолжайте! Вы показываете уровень дипломатии и политики в этаких цивилизованных-то странах! Как мне видится: стая гиен мечется, скаля свои кривые зубки и попискивая, трусовато держась безопасного расстояния от противника, пытается сделать вид грозного соперника таким поведением! Пшехам бы за буйства над мигрантами ответить перед мировым сообществом, но к ответу их никто не привлекает…» — написал «Благо есть».

«И этот хочет, чтобы на него напали?.. Нет уж, в очередь…» — иронизирует Sergei GB.

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