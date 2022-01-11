Москва, , 15:48 — REGNUM Цена газа, поставляемого Газпромом в Молдавию, согласно контракту, отражает с временным лагом цены на европейском рынке, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Оплата за газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В свете того, что европейские цены в 2021 году существенно выросли, растет и цена газа для Кишинева.

При этом со своевременной оплатой снова возникают сложности, молдавское руководство вновь просит об отсрочке, чтобы национальный оператор «успел собрать деньги».

Но пользование денежными средствами тоже стоит денег — если бы молдавская сторона взяла кредит на погашение долга, он был бы для нее небесплатным.

Получается, давая отсрочку, Газпром сам кредитует своего не самого надежного клиента.

Если в дальнейшем цены будут расти, а долги накапливаться, у Молдавии может просто не найтись необходимых средств для оплаты.

Но Газпром всё равно не сможет прекратить поставки, чтобы не оставить без газа Приднестровье. На этом и играет молдавская сторона», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель газораспределительной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что в январе 2022 года цена российского природного газа для Молдавии увеличится до $647 за тысячу кубометров.

Читайте также: В Молдавии сообщили об увеличении стоимости российского газа для страны