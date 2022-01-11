Эр-Рияд, 11 января, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Российский гонщик «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев выиграл девятый этап ралли-марафона «Дакар» в зачёте грузовиков. Об этом 11 января сообщает ИА REGNUM.

Daniel Galleguillos Грузовик команды «КАМАЗ-мастер»

Николаев прошёл этап за 2 часа 38 минут 43 секунды. Вторым стал Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») с отставанием 2 минуты 34 секунды. Замкнул тройку Мартин Мацик из команды «Ивеко» (+02.37).

В общем зачёте лидирует Сотников, время которого составляет 32 часа 43 минуты 53 секунды. На втором месте идёт Николаев с отставанием 8 минут 51 секунда. На третьем — ещё один гонщик «КАМАЗ-мастера» Антон Шибалов (+41.18).