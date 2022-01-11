Нижневартовск, Югра, , 15:48 — REGNUM В Нижневартовске (ХМАО) 11 января вновь неизвестные «минировали» школу №15. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Эвакуация в школе Скрин страницы правительства Калужской области «ВКонтакте»

Учеников и сотрудников вновь эвакуировали, перекрывалась улица. Сообщение оказалось ложным, как и днём ранее.

Напомним, школу №15 неизвестные «минировали» и 10 января. В мэрии Нижневартовска напомнили об ужесточении наказания за ложные сигналы о терактах: штраф увеличился с 200 до 700 тысяч рублей, а срок лишения свободы — с трёх до пяти лет.

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