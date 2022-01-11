Элиста, , 15:46 — REGNUM В Калмыкии по подозрению в покушении на убийство главы районного муниципального образования задержан 36-летний местный житель. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении СКР 11 января.

Под арестом Mathieu Thauvin

Нападение на чиновника произошло вечером 8 января во дворе одного из домов по улице Канукова в Элисте. В ходе ссоры подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью убийства ударил главу одного из районных муниципальных образований Калмыкии ножом. Однако потерпевший оказал злоумышленнику активное сопротивление.

Подозреваемый задержан. Решается вопрос об аресте предполагаемого преступника. Расследование уголовного дела продолжается.