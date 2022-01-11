Вашингтон, 11 января, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Сверхзвуковой российский истребитель-бомбардировщик Су-34 представляет собой аномалию среди современных военных самолетов благодаря возможностям его топливной системы, пишет журнал The Drive.

Mil.ru Су-34

«Способность нести поразительно большое количество топлива без дозаправки в воздухе при выполнении некоторых дальних миссий делает из него короля быстрых реактивных самолетов», — пишет автор статьи Томас Ньюдик.

Он пояснил, что на Су-34 установлено три подвесных бака, чей общий вес вместе с топливом составляет около 18 тыс. кг. Это эквивалентно шести внутренним топливным бакам американского истребителя F-16.

Кроме того, уточняет Ньюдик, российский истребитель способен преодолевать до трех тысяч километров, перенося при этом шесть бомб весом в 500 кг, четыре ракеты класса «воздух-воздух» и дополнительные баки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что доля современного оружия в российской ядерной триаде доведена до 89,1%, это рекордный показатель.

Шойгу подчеркнул, что уровень современности в ядерной триаде повышен в результате масштабной и целенаправленной работы, которой руководит президент России Владимир Путин. Совершенствуются в том числе возможности военно-воздушного и военно-морского компонентов триады.

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