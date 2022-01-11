Тегусигальпа, , 16:49 — REGNUM Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес обратился 10 января к своему коллеге из Сальвадора Наибу Букеле с просьбой поддержать договор с Никарагуа о морских границах вместо того, чтобы «удваивать свою армию, покупать оружие и пытаться разделить своих соседей». Об этом сообщает новостное агентство DW со ссылкой на заявление политика в твиттере.

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«С 2014 года мы работаем во имя мира в заливе Фонсека. Мы призываем Сальвадор поддержать договор между Никарагуа и Гондурасом, вместо того чтобы удваивать свою армию, приобретать новое оружие и пытаться разделить своих соседей. Сальвадор до сих пор не поддержал решение Гааги о ратификации Гондураса на выход в Тихий океан. Наше присутствие в Никарагуа демонстрирует важность отношений с этой страной», — написал Эрнандес во время визита на инаугурацию президента Никарагуа Даниэля Ортеги.

27 октября 2021 года Никарагуа и Гондурас договорились определить свои границы в Карибском море и Тихом океане, в том числе в заливе Фонсека, выход в который имеют эти три страны. Сальвадор отказался не только подписывать, но и признавать соглашение по заливу. Территориальный конфликт между Гондурасом и Сальвадором в 1969 году, вылившийся в 100-часовую войну, разрешился в Международном суде в Гааге в 1992 году. Тем не менее, Сальвадор до сих пор отказывается признавать право Гондураса на выход в эту часть Тихого океана.

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