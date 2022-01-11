Москва, , 15:57 — REGNUM Представители России подробно разъяснили американской стороне предложения Москвы по безопасности во время переговоров в Женеве. Об этом рассказал 11 января источник в близких к переговорам кругах.

Россия и США Mil.ru

«На переговорах российская делегация «разжевала» наше предложение. Чтобы каких-то недопониманий не возникло», — рассказал источник РИА Новости.

По его словам, России нужен конкретный ответ, в первую очередь — по поводу нерасширения НАТО. Разные увиливания Москве не интересны.

Собеседник агентства также добавил, что США проявили «твердолобую позицию по Украине». Американцы заявили, что не будут обсуждать вопрос о присоединении Украины к НАТО без самой Украины.

По информации того же источника, сообщало ИА REGNUM, американская сторона должна на следующей неделе в письменном виде предоставить России ответ на предложения по безопасности, обсуждавшиеся в 10 января Женеве. Эта встреча длилась больше семи часов, она проходила в закрытом режиме.

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