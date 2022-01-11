Пекин, , 15:44 — REGNUM Временный запрет на использование малых летательных аппаратов на всей территории столицы Китая и административно починенных ей районов ввели из-за предстоящей зимней Олимпиады власти Пекина. Об этом 11 января сообщает пекинская газета «Бэйцзин цинняньбао».

Пиктограммы зимней олимпиады в Пекине 2022 Цитата из видео YouTube

Уточняется, что запрет вводится на период с 28 января по 13 марта. При этом указывается, что под малыми летательными аппаратами имеются ввиду «все небольшие летающие устройства, движущиеся на низкой скорости», которые используются для спортивных и рекламных целей, и для развлечения.

В результате этого в течение полутора месяцев жители и гости китайской столицы не будут иметь возможности для использования беспилотников, запуска воздушных шаров, а также полетов на дельтапланах и т.п.

Также отмечается, что к тем, кто не будет соблюдать указанные меры, могут быть применены штрафы и другие меры административного характера.

Отметим, XXIV зимние Олимпийские игры состоятся в Пекине в период с 4 по 20 февраля, а Параолимпиада — с 4 по 13 марта.