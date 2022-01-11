Кронштадт, Санкт-Петербург, , 15:42 — REGNUM В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении водителя автобуса, который ударил пенсионера кулаком по голове. Спустя несколько дней потерпевший скончался. Об возбуждении дела 11 января сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Арест Victor

Конфликт между 27-летним водителем и 64-летним мужчиной произошел 22 декабря 2021 года около одного из домов по Петровской улице в городе Кронштадт. В ходе внезапно возникшей ссоры молодой мужчина ударил кулаком по голове оппонента, от чего тот упал на асфальт. Несмотря на то, что потерпевшего доставили в больницу, спустя восемь дней от полученных травм он скончался.

«Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего водителя автобуса по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), в отношении которого избрана мера пресечения», — подытожили в ведомстве.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение.