Москва, , 15:39 — REGNUM В Москве и Московской области объявлен жёлтый уровень погодной опасности, сообщает 11 января официальный сайт Гидрометцентра России.

Гололедица на дорогах Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Оба региона оказались под властью гололедицы. Период предупреждения продлится до 11:00 13 января.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января в Московский регион пришло похолодание, столбики термометров опустятся до 13 градусов ниже нуля. Обильный снегопад, увеличивший высоту сугробов до полуметра, завершился.