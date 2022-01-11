Варшава, , 15:38 — REGNUM В результате новой социально-экономической программы «Польский порядок» более 8 миллионов граждан Польши получили повышенные пенсии, в том числе пенсии не только по возрасту, но и по инвалидности. Об этом сообщила председатель Польского агентства социального страхования Гертруда Устиньская в эфире TVP.

Пенсионеры (сс) pasja1000

«8 млн 100 тыс. жителей Польши, тоесть почти 94% пенсионеров и более 98% инвалидов, чьи пенсии не превышают 1 086 евро (4 920 злотых) с учетом налогов и сборов, с января текущего года будут получать дополнительно на 40 евро (180 злотых) больше в месяц. Это увеличение касается 6 млн пенсионеров по возрасту и 2 млн 100 тыс. инвалидов», — сказала Усциньская.

Новые налоговые правила вступили в силу с 1 января этого года в рамках социально-экономической программы «Польский порядок». Они, среди прочего, предусматривают увеличение суммы необлагаемого налогом налога до более чем 6,5 тысяч евро (30 тысяч злотых) и налогового порога с почти 19 тысяч евро (85 тысяч злотых) до почти 26,5 тысяч евро (120 тысяч злотых).