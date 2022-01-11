Москва, , 15:38 — REGNUM С точки зрения экономической выгоды сейчас не самый удачный момент для сокращения долларовых резервов в России, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

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«США готовится к началу цикла повышения учетной ставки для борьбы с инфляцией, это будет способствовать укреплению доллара и росту доходности долларовых инструментов.

Но решение о сокращении долларовых резервов носит политический характер — на фоне постоянных угроз санкциями со стороны США руководство страны стремится обезопасить себя от рисков, связанных с долларовыми расчетами.

Такая политика проводится уже на протяжении трех с лишним лет, проводится без привязки к экономической конъюнктуре.

Впрочем, наибольшее снижение доли долларов в резервах произошло в 2018 году, текущие колебания уже не столь существенны.

Минфин РФ продолжает скупать валюту в фонды в рамках исполнения бюджетного правила, а высокие цены на нефть предполагают, что эта скупка будет продолжаться и дальше», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ за 2021 год снизил долю доллара в международных резервах стран. Она значительно сократилась с 22,2% до 16,4%.

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