Сокращение доли доллара в резервах РФ — политическое решение: эксперт
Москва, 11 января, 2022, 15:38 — ИА Регнум. С точки зрения экономической выгоды сейчас не самый удачный момент для сокращения долларовых резервов в России, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.
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Доллары
«США готовится к началу цикла повышения учетной ставки для борьбы с инфляцией, это будет способствовать укреплению доллара и росту доходности долларовых инструментов.
Но решение о сокращении долларовых резервов носит политический характер — на фоне постоянных угроз санкциями со стороны США руководство страны стремится обезопасить себя от рисков, связанных с долларовыми расчетами.
Такая политика проводится уже на протяжении трех с лишним лет, проводится без привязки к экономической конъюнктуре.
Впрочем, наибольшее снижение доли долларов в резервах произошло в 2018 году, текущие колебания уже не столь существенны.
Минфин РФ продолжает скупать валюту в фонды в рамках исполнения бюджетного правила, а высокие цены на нефть предполагают, что эта скупка будет продолжаться и дальше», — считает эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ за 2021 год снизил долю доллара в международных резервах стран. Она значительно сократилась с 22,2% до 16,4%.
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