Воронеж, , 15:36 — REGNUM Закупку услуги по сбору и транспортированию коммунальных отходов объявили в Воронежской области. Начальная (максимальная) стоимость контракта заявлена в 3,8 млрд рублей, заказчиком выступает ООО «Экосфера». Об этом корреспондент ИА REGNUM сообщает 11 января со ссылкой на сайт госзакупок.

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Объявление о закупке размещено 11 января. Способом размещения закупки обозначена закупка «у единственного поставщика».

«Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) — цена договора на оказание услуг составляет 442,00 руб. (четыреста сорок два рубля 00 копеек) за 1 куб. м ТКО, в том числе НДС 20%. Ориентировочная цена договора составляет 3 800 000 000 рублей», — говорится в документации закупки.

Согласно данным портала sbis.ru, в числе видов деятельности ООО «Экосфера» — сбор отходов. Размер установного капитала компании составялет 12,5 тыс. рублей. Компания указана как организатор 66 торгов и исполнитель 80 госконтрактов.