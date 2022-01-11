Багдад, , 15:42 — REGNUM Группа сирийских граждан задержана в Ираке при попытке нелегального перехода на территорию страны. Об этом сообщает 11 января телестанция Al Sumaria.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

Сотрудники иракских сил безопасности задержали людей, пробиравшихся в страну с территории, неподконтрольной властям Сирии. В этом сирийцам помогали контрабандисты.

В отношении 62 нарушителей границы приняты необходимые правовые меры, сообщил источник в иракской пограничной службе. Сирийцы в последнее время чаще пытаются перейти границу с Ираком из-за ухудшения условий для жизни на северо-востоке своей страны.

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