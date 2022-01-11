Донецк, 11 января, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Из-за подрыва на собственных минах около населенного пункта Авдеевка в Донбассе, который находится под контролем Киева, погибли два украинских силовика. Об этом 11 января рассказал журналистам официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.

Andrew Butko Эдуард Басурин

«Вчера на позициях в районе населенного пункта Авдеевка в ходе приема-передачи наблюдательного пункта на своем минном поле подорвались двое военнослужащих 25-й бригады (украинских силовиков — ред.)», — сказал он.

Также Басурин утончил, что, согласно данным Народной милиции ДНР, от полученных ранений умерли оба украинских военнослужащих.

При этом ранее Народная милиция ДНР неоднократно заявляла о минировании украинскими силовиками территорий возле линии соприкосновения в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее село Новоласпа, находящееся на территории ДНР, обстреляли силовики Украины.