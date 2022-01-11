В ДНР сообщили о двух подорвавшихся на собственных минах силовиках Украины
Донецк, 11 января, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Из-за подрыва на собственных минах около населенного пункта Авдеевка в Донбассе, который находится под контролем Киева, погибли два украинских силовика. Об этом 11 января рассказал журналистам официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.
«Вчера на позициях в районе населенного пункта Авдеевка в ходе приема-передачи наблюдательного пункта на своем минном поле подорвались двое военнослужащих 25-й бригады (украинских силовиков — ред.)», — сказал он.
Также Басурин утончил, что, согласно данным Народной милиции ДНР, от полученных ранений умерли оба украинских военнослужащих.
При этом ранее Народная милиция ДНР неоднократно заявляла о минировании украинскими силовиками территорий возле линии соприкосновения в Донбассе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее село Новоласпа, находящееся на территории ДНР, обстреляли силовики Украины.