Бишкек, 11 января, 2022, 15:35 — ИА Регнум. В 2022 году перед налоговой службой Киргизии стоит задача повысить сбор налоговых отчислений до 150 млрд сомов (132,3 млрд рублей). Об этом заявил премьер-министр Акылбек Жапаров на совещании в ГНС сегодня, 11 января.

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Также высокопоставленный чиновник отметил, что план по сборам таможенной службы увеличен до 100 млрд сомов (88,2 млрд рублей).

В свою очередь представители налогового и таможенного ведомств рассказали главе правительства о планах по внедрению виртуальных складов, внедрению цифрового акциза и усилению администрирования налогов.

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