Саратов, 11 января, 2022, 15:40 — ИА Регнум. В лесах Саратовской области в 2021 году провели более 6 тыс. патрулирований, выявлено 52 факта незаконных рубок деревьев, в 2020 году зафиксировали 85 подобных случаев, сообщает региональное министерство природных ресурсов и экологии,

Иван Шилов ИА REGNUM Лес

За прошедший год объем незаконно вырубленных деревьев составил 238 кубометров. Ущерб от действий злоумышленников оценен в 14,3 млн рублей. К административной ответственности привлечено 16 нарушителей, еще семь — к уголовной.

Также выявили порядка 59 фактов нарушения правил пожарной безопасности в лесах, в том числе разведение костров на территории лесного фонда. В 47 случаях зарегистрировали нарушения правил санитарной безопасности, когда граждане загрязняли лес мусором и отходами. Все виновные лица привлечены к административной ответственности.

ИА REGNUM напоминает, в октябре 2021 года в Вольском районе Саратовской области загорелся лес после посещения его грибниками. Площадь пожара составила 0,9 га.

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