Чебоксары, 11 января 2022, 15:34 — REGNUM В Чувашии в новогодние праздники резко снизилось количество желающих сделать прививку от ковида. Было «достаточно мало» прошедших вакцинацию. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 11 января глава Чувашии Олег Николаев, открывая заседание регионального оперативного штаба.
Руководитель республики особое внимание уделил вакцинации от COVID-19, с сожалением отметив спад желающих привиться.
По данным оперативного штаба России на 6 января, в Чувашии прививку от ковида сделали 595 928 жителей, в том числе завершили вакцинацию (привились двумя компонентами) 564 615 человек.
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Как сообщало ИА REGNUM, 4 января 2022 года стало известно о том, что глава Чувашии Олег Николаев повторно привился от ковида. Ревакцинацию ему сделали «Спутником Лайт».
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