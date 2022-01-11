Чебоксары, , 15:34 — REGNUM В Чувашии в новогодние праздники резко снизилось количество желающих сделать прививку от ковида. Было «достаточно мало» прошедших вакцинацию. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 11 января глава Чувашии Олег Николаев, открывая заседание регионального оперативного штаба.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

Руководитель республики особое внимание уделил вакцинации от COVID-19, с сожалением отметив спад желающих привиться.

«К сожалению, статистика по вакцинации показывает если не удручающую, то неутешительную статистику. Было достаточно мало [желающих], хотя были все возможности для того, чтобы использовать выходные дни и защитить себя от этой заразы», — констатировал Олег Николаев.

По данным оперативного штаба России на 6 января, в Чувашии прививку от ковида сделали 595 928 жителей, в том числе завершили вакцинацию (привились двумя компонентами) 564 615 человек.

Подробнее: Глава Чувашии прошёл ревакцинацию от ковида

Как сообщало ИА REGNUM, 4 января 2022 года стало известно о том, что глава Чувашии Олег Николаев повторно привился от ковида. Ревакцинацию ему сделали «Спутником Лайт».

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Чувашии увидел «факторы расслабления» в борьбе с коронавирусом