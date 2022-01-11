Москва, , 15:32 — REGNUM В системе московского хоккейного клуба ЦСКА 10 хоккеистов получили положительные результаты тестов на коронавирус. Об этом 11 января сообщается на сайте клуба.

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Отмечается, что первично положительный результат выявлен у трёх представителей ЦСКА, а также у семи представителей молодёжной команды «Красная Армия».

Ранее Континентальная хоккейная лига (КХЛ) отменила два матча ЦСКА из-за 17 положительных результатов тестов на коронавирус.

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