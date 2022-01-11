Джакарта, 11 января, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Индонезии разрешает получателям вакцин Sinovac использовать Pfizer и AstraZeneca в качестве бустера, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

Министр здравоохранения Буди Гунади Садикин заявил, что граждане Индонезии, получившие вакцину Sinovac, могут использовать половину дозы вакцин Pfizer и AstraZeneca в качестве бустера.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо объявил о бесплатной ревакцинации, которая начнется 12 января 2022 года, для всех граждан страны.

Подробнее в материале:Ревакцинация от коронавируса в Индонезии пройдет бесплатно