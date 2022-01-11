Вашингтон, 11 января, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Населению Афганистана будет направлено дополнительно более $308 млн и миллион доз вакцин от коронавируса. Такую гуманитарную помощь Исламской Республике обещает Вашингтон. Об этом 11 января сообщили в пресс-службе Белого дома.

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«Соединённые Штаты объявляют о новом пожертвовании в размере более 308 миллионов долларов в качестве гуманитарной помощи народу Афганистана. Таким образом, общий объем гуманитарной помощи США Афганистану и афганским беженцам в регионе с октября 2021 года составил почти 782 миллиона долларов», — говорится в заявлении администрации президента США от имени официального представителя Совета национальной безопасности США Эмили Хорн.

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В пресс-службе подчеркнули, что США остаются «единственным крупнейшим донором гуманитарной помощи в Афганистане».

«Кроме того, Соединённые Штаты предоставляют народу Афганистана один миллион дополнительных доз вакцины против COVID-19 через COVAX, доведя общее количество до 4,3 миллиона доз», — заявили в Белом доме.

Отмечается, что новый пакет гуманитарной помощи Агентства США по международному развитию (USAID) будет поступать напрямую через независимые гуманитарные организации и «поможет с обеспечением жильём, основными медуслугами, помощью в подготовке к зиме, экстренной продовольственной помощью и водоснабжением».

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Как сообщал ИА REGNUM, ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что если талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) хотят получать прямую помощь от какой-либо страны, включая США, то им необходимо выполнять ряд обязательств, в том числе соблюдение прав человека, международные гуманитарные обязательства и обязательства по борьбе с терроризмом.