Санкт-Петербург, , 15:34 — REGNUM Серьезный квартирный пожар в дореволюционном доходном доме Сорокина на набережной реки Фонтанки в центре Северной столицы локализовали. Об этом 11 января сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Пожар в жилом доме в центре Петербурга Пресс-службу ГУ МЧС по СПб

Днем 11 января стало известно, что в квартире на третьем этаже происходило горение на площади 38 кв. метров, а также обгорели перекрытия между третьими и четвертыми этажами на площади 32 кв. метра. Из-за угрозы распространения пламени и угрозы людям в 12:35 мск пожару присвоили дополнительный номер 1-Бис, а в 12:16 мск ранг пожара повысили до № 2.

«В 14:41 мск был локализован. Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС 16 единиц техники и 68 человек личного состава», — добавили в ведомстве.

Отметим, ГУП «Пассажиравтотранс» на время ликвидации пожара направил автобус для временного размещения жителей дома.

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