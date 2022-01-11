Москва, , 15:31 — REGNUM Изменения стоимости российского газа для Молдавии связаны с рыночными движениями, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Сергей Кауфман.

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«Напомним, что осенью Молдавия и Газпром продлили действующий контракт на пять лет, но сообщалось, что была одобрена формула цены, предложенная молдавской стороной.

Точная методика, конечно, неизвестна, но привязка осуществляется к рыночным ценам на газ и нефтепродукты. Таким образом, любые изменения стоимости российского газа для Молдавии связаны с рыночными движениями и не являются сюрпризом.

Отметим также, что такой контракт позволяет Молдавии на данный момент покупать газ существенно ниже спотовых цен.

На акции Газпрома такие новости влияния, конечно, не оказывают из-за незначительности Молдавии в общей структуре поставок газового гиганта, а также привязки цены экспорта к рыночным ценам», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года цена российского природного газа для Молдавии увеличится до $647 за тысячу кубометров, заявил руководитель газораспределительной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.

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