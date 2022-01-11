Тюмень, 11 января, 2022, 15:29 — ИА Регнум. В Тюмени проводится проверка по факту опубликованного детьми видеообращения к президенту России Владимиру Путину о невыносимой жизни в аварийном доме. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Http://yaroslavl.sledcom.ru Автомобиль СКР

Видеообращение детей к главе государства опубликовано в социальных сетях. Ребята просят решить проблему с аварийным домом по ул. Карла Маркса, 121 в Тюмени. Отметим, что дом признан аварийным в 2017 году. Его жильцы обращались в различные инстанции, но им сообщают, что жилое здание ещё можно реконструировать.

«В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех доводов и обстоятельств, указанных в видеоматериале», — говорится в официальном сообщении СКР.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.