Рамалла , , 15:35 — REGNUM Столкновения между палестинцами и израильскими силовиками произошли в районе города аль-Бира севернее Иерусалима. Об этом 11 января сообщает информационное агентство Al-Quds.

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По данным журналистов, полиция открыла огонь по участникам марша студентов университета Бир-Зейт. Один из студентов получил пулевое ранение в голову и был эвакуирован.

Участники марша выступают против регулярных полицейских рейдов на территорию университета, в ходе которых израильские силовики применяют слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В понедельник, 10 января, сотрудники полиции задержали пятерых активистов местного студенческого самоуправления. Их местонахождение до сих пор неизвестно.

В ответ на действия израильских властей, студенты объявили бессрочную акцию протеста, которую поддержали власти Палестинской автономии и радикальное движение ХАМАС.