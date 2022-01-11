Уфа, , 15:30 — REGNUM Свыше 800 млн рублей планируют направить на компенсационные выплаты дольщикам, которые пострадали от неисполнения обязательств застройщика ООО СК «Амрита» в Башкирии. Об этом 11 января сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Долгострой Наталья Прокофьева © ИА REGNUM

Согласно решению наблюдательного совета Фонда защиты прав участников долевого строительства, жители, которые купили квартиры у застройщика ООО СК «Амрита» в г. Уфе по ул. Златоустовская, д. 20, стр. 2 (ЖК «Риверсайд»), будут восстановлены в правах в результате предоставления им компенсации.

«На компенсационные выплаты федеральный фонд направит более 800 млн рублей, из них — чуть больше 90 млн — софинансирует регион. Согласно сформированному реестру требования участников строительства, выплаты компенсационного характера получат 217 обманутых дольщиков», — приводит пресс-служба слова исполняющего обязанности генерального директора регионального фонда по защите прав дольщиков Олега Султанова, который добавил, что процесс подачи заявлений начнется в ближайшее время.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства принял решение о завершении строительства 43 проблемных объектов в Башкирии, а по 31 дому было определено предоставить компенсационные выплаты. Более двадцати долгостроев достраиваются силами республики и самих застройщиков.