Красногорск, , 15:26 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье начала снижаться. Об этом свидетельствует опубликованная 11 января статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 855 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 342 случая меньше аналогичного показателя 10 января. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 1197 человек, а днем ранее — у 1124 жителей Подмосковья.

Отметим, что всего 11 января в России было выявлено 17 525 новых случаев заражения коронавирусом.

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