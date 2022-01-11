Кызыл, , 15:26 — REGNUM Сотрудники ГИБДД в Туве с начала года пресекли факты перевозки около тонны контрафактного алкоголя. Подробности корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Изъятое из незаконного оборота пиво. Тува МВД Тувы

Ночью 8 января инспекторы на стационарном посту ДПС Шивилиг остановили для проверки автомобиль Toyota Wish под управлением женщины, направлявшийся из Абакана в село Арыг-Бажы. В багажнике машины под продуктами питания были спрятаны 40 пятилитровых пластиковых бутылей, наполненных спиртом.

«В ходе выяснения обстоятельств женщина пояснила, что перевозимый груз приобрела в г. Абакане за 40 тысяч рублей для последующей реализации в семейном торговом заведении. Водитель вместе с изъятым были доставлены в пункт полиции г. Турана для дальнейшего разбирательства», — отметили в ведомстве.

В тот же день на трассе «Ак-Довурак — Тээли» инспекторы остановили минивэн Honda Stepwgn, в которой перевозили 372 бутылки пива без документов. По этим фактам, как отмечается, организованы проверки.