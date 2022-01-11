Москва, 11 января, 2022, 15:25 — ИА Регнум. До марта 2018 года Центральный банк России держал в долларах 43−48% своих активов. Потом ЦБ РФ стал сокращать вложения в доллары и перекладывать средства в пользу евро и китайского юаня на фоне ужесточения американских санкций против РФ. Это одна из причин сокращения доли доллара в международных резервах, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Александр Потавин.

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«Другая важная причина решения на сокращение доли доллара — общее ухудшение отношений с США за последние годы.

Следуя этому курсу, за последний год с 30 июня 2020 года по 30 июня 2021 года Банк России снизил долю доллара США в международных резервах страны с 22,2 до 16,4%.

При этом доля евро выросла с 21,7% до 31,7%. Резко увеличилась доля юаня — с 2,8% до 14,2%.

Тут важно понимать, что ЦБ РФ в своих действиях следует в русле общемирового тренда других мировых ЦБ на снижение доли доллара в валютных активах.

Так, по данным Международного валютного фонда, с 2015 по 2019 годы доля доллара в валютных активах Центробанков мира (без учёта золота) снизилась с 66% до 61,69%.

Но в России на это дополнительно накладываются собственные ограничения, поэтому тенденция на снижение веса доллара более заметна.

Около полугода назад глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ РФ не планирует полностью отказываться от доллара в своих резервах, даже несмотря на санкционные риски.

Все дело в том, что необходимость иметь доллар в резервах диктуется необходимостью поддержания финансовой стабильности страны, ведь у американской валюты пока ещё высока доля во внешнеторговых расчётах России

Кроме того, доллар играет важную роль на мировых финансовых рынках», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ значительно снизил долю доллара в международных резервах страны. Предпочтение отдано евро, юаню и фунту стерлингу.

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