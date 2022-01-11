Донецк, , 15:24 — REGNUM Донецкая Народная Республика (ДНР) начала поставлять колбасу в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе министерства агропромышленной политики и продовольствия ДНР.

Колбаса gizypl

«Первая партия колбасных изделий ДНР отправилась на экспорт в Российскую Федерацию. Первопроходцем стало ООО «Енакиевский мясокомбинат», — говорится в сообщении.

Отмечается, что было экспортировано 1,5 тонны сыровяленых колбасных изделий отечественного производства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти республики провели переговоры с Россельхознадзором по поводу поставок колбасных изделий. Такие изделия сейчас проходят заключительные исследования перед отправкой.