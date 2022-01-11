Мадрид, 11 января, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Антироссийские санкции, возможность ведения которых в настоящее время рассматривают власти США в случае якобы «вторжения» России на Украину, могут оказать серьезное негативное действие и на страны Европы. Такое мнение 11 января высказывается в статье в испанской газете El Mundo.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Американские санкции

В своей статье автор задается вопросом о том, готовы ли жители ФРГ к росту цен на электричество, а жители Испании — к увеличению процентной ставки по ипотеке для того, «чтобы защитить территориальную целостность Украины» и послать этим «сигнал» властям России.

«В общей сложности 30% природного газа и 25% нефти в ЕС поступают из России. Испания — одна из немногих стран, которая избежала влияния Москвы в энергетическом плане, но это не значит, что нас не коснется рост (цен) на газ в Германии», — отмечается в материале.

«Санкции, которые США могут ввести против России, дорого обойдутся не только этой стране, но и остальному миру, особенно Европе», — добавляет автор статьи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что угрозы западных стран в адрес России из-за постоянных повторений обесценились.