Москва, 11 января, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Федеральная резервная система США будет вынуждена повысить ключевую ставку несколько раз. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 января заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева.

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«Федрезерв США планирует завершить программу стимулирования экономики уже к марту 2022 года, — отметила она. — А для замедления темпов инфляции, вероятнее всего, американские власти будут вынуждены несколько раз повышать ключевую ставку до 0,75−1 процента. Это приведет к росту стоимости долларовых вкладов и облигаций».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кошелева рассказала, есть ли риск девальвации рубля вследствие ужесточения политики ФРС США.