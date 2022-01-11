Москва, 11 января, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин 12 января обсудит с правительством газификацию регионов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Обсуждение газификации регионов станет основной темой очередной встречи главы государства с правительством. На совещании также будет обсуждаться ситуация с заблаговременной подготовкой в регионах топливно-энергетических балансов.

По этому поводу выступит с докладом вице-премьер Александр Новак.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января ожидается очное участие президента Путина в торжественном заседании, посвященном 300-летию прокуратуры России.

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