Чебоксары, 11 января 2022, 15:20 — REGNUM В Чувашии наблюдается «позитивное течение» ситуации с коронавирусом. Но это «пока». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 11 января на внеочередном заседании оперативного штаба глава Чувашии Олег Николаев.
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Оценивая в целом обстановку с ковидом, руководитель региона отметил, что «фиксируем пока достаточно позитивное течение».
В частности, такой глава республики сделал вывод при посещении им торговых центров и на основе сообщений, что «фактически отсутствовал контроль прохождения без сертификатов» о вакцинации, это «делалось формально»:
По его словам, «из-за такой расслабленности» республику может накрыть новой волной коронавируса.
Олег Николаев вернулся «к слову «пока» со ссылкой на российскую статистику 11 января, которая «подтверждает наши опасения и настороженность в том, что новый штамм и новая волна после праздников неизбежны». В частности, за сутки в стране прирост вновь выявленных случаев заражения составил 15%.