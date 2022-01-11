Чебоксары, , 15:20 — REGNUM В Чувашии наблюдается «позитивное течение» ситуации с коронавирусом. Но это «пока». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 11 января на внеочередном заседании оперативного штаба глава Чувашии Олег Николаев.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Оценивая в целом обстановку с ковидом, руководитель региона отметил, что «фиксируем пока достаточно позитивное течение».

«Сделал акцент на слове «пока», так как очевидно, что это позитивное течение не должно нас расслаблять. А факторы расслабления чувствовались в выходные дни», — сказал Олег Николаев.

В частности, такой глава республики сделал вывод при посещении им торговых центров и на основе сообщений, что «фактически отсутствовал контроль прохождения без сертификатов» о вакцинации, это «делалось формально»:

«Можно объяснить тем, что может быть, поток чуть-чуть убавился в выходные дни. Но если мы хотим сохранить позитивные тренд, то надо неукоснительно и очень дисциплинированно соблюдать все предусмотренные меры».

По его словам, «из-за такой расслабленности» республику может накрыть новой волной коронавируса.

Олег Николаев вернулся «к слову «пока» со ссылкой на российскую статистику 11 января, которая «подтверждает наши опасения и настороженность в том, что новый штамм и новая волна после праздников неизбежны». В частности, за сутки в стране прирост вновь выявленных случаев заражения составил 15%.