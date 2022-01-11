Москва, 11 января, 2022, 15:20 — ИА Регнум. По мере ужесточения монетарной политики ведущих центробанков мира риски падения стоимости криптовалют растут. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 января заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев.

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«Риск снижения цен на криптовалюты есть, и с фундаментальной точки зрения он постепенно возрастает вместе с ужесточением параметров монетарной политики центробанков разных стран мира по борьбе с избыточно высокой инфляцией, — сказал Дорофеев. — Мы уже видим от монетарных регуляторов конкретные решения или как минимум очень серьезные намерения по повышению ключевых ставок, мотивированные обеспокоенностью темпами роста цен».

При этом он уточнил, что в азиатском регионе пока нет серьезных предпосылок для радикального ужесточения монетарной политики, как это делает РФ или планирует делать США.

«Уровень инфляции в Японии и Китае все еще сравнительно низкий, и это хорошая новость, которая дает некоторую отсрочку для финансовых активов, в том числе и криптовалют», — пояснил Дорофеев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, курс биткоина впервые с сентября 2021 года опустился ниже отметки 40 тыс. долларов.