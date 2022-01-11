Москва, , 15:19 — REGNUM Обсуждаемое в РФ введение продовольственных карточек или чеков для малоимущих слоев населения — вполне приемлемый и используемый в мировой практике инструмент адресной помощи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 января заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Продовольственные трудовые карточки. 1920

«По таким карточкам можно приобрести только продукты и, как правило, только отечественных производителей. В дополнение к социальному характеру эта мера поддерживает национальных производителей, — сказал Цыганов. — Ничего постыдного для наших сограждан в этом нет, и такая помощь будет востребована нуждающимися. Косвенным доказательством является популярность продовольственных дискаунтеров и активное приобретение товаров со скидками при небольшом оставшемся сроке пользования».

Как полагает экономист, карточки и продукты, получаемые по ним, могут серьезно улучшить положение граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию, безработных и проживающих в депрессивных местностях.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг заявил о том, что в РФ рост цен на продукты может привести к необходимости введения продуктовых карточек.

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