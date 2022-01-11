Москва, 11 января 2022, 15:19 — REGNUM Обсуждаемое в РФ введение продовольственных карточек или чеков для малоимущих слоев населения — вполне приемлемый и используемый в мировой практике инструмент адресной помощи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 января заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Продовольственные трудовые карточки. 1920
Продовольственные трудовые карточки. 1920

«По таким карточкам можно приобрести только продукты и, как правило, только отечественных производителей. В дополнение к социальному характеру эта мера поддерживает национальных производителей, — сказал Цыганов. — Ничего постыдного для наших сограждан в этом нет, и такая помощь будет востребована нуждающимися. Косвенным доказательством является популярность продовольственных дискаунтеров и активное приобретение товаров со скидками при небольшом оставшемся сроке пользования».

Как полагает экономист, карточки и продукты, получаемые по ним, могут серьезно улучшить положение граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию, безработных и проживающих в депрессивных местностях.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг заявил о том, что в РФ рост цен на продукты может привести к необходимости введения продуктовых карточек.

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