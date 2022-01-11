Подгорица, , 19:22 — REGNUM Министерство сельского хозяйства Черногории запретило импорт и транзит живых домашних и диких свиней, свиного мяса и мясопродуктов из некоторых регионов Сербии и Северной Македонии из-за вспышки африканской чумы свиней. Об этом Минсельхоз Черногории сообщил изданию Vijesti 10 января.

Свинья (сс) Mutinka

Запрет относится еще к некоторым странам, среди которых Китай, Россия, Украина, Индия, Вьетнам и некоторые африканские государства.

Напомним, что одним из главных рынков экспорта сербской свинины является Российская Федерация. Мясная продукция из Сербии подвергается тщательному контролю Россельхознадзора.