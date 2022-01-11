Москва, , 15:17 — REGNUM Ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США не повлечет за собой девальвации российской национальной валюты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 января заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева. Так она прокомментировала соответствующие прогнозы Международного валютного фонда.

Штаб-квартира ФРС США в Вашингтоне Dan Smith

«Динамика курса национальной валюты зависит от многих факторов: стоимости энергоносителей, санкционной политики, инфляции внутри страны, геополитических обстоятельств, поэтому девальвация только из-за ужесточения политики ФРС маловероятна», — сказала Кошелева.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кошелева рассказала, как российская экономика справится с последствиями ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США.

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