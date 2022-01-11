Бишкек, , 15:16 — REGNUM Первомайский районный суд столицы Киргизии признал бывшего премьер-министра Джоомарта Оторбаева, проходившего в качестве обвиняемого по делу «Кумтора», виновным в коррупции. Об этом сообщили в суде сегодня, 11 января.

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Суд учёл факт сотрудничества экс-главы правительства со следствием и приговорил его к выплате в пользу государства штрафа в размере 300 тысяч сомов (265 тысяч рублей).

ИА REGNUM напоминает, что в середине сентября 2020 года госкомитет нацбезопасности Киргизии арестовал бывшего премьер-министра Джоомарта Оторбаева по подозрению в коррупции.

По версии следствия, он оказал давление на правительственную комиссию, проводившую экологическую экспертизу по крупнейшему киргизскому золоторудному месторождению «Кумтор».

Через два месяца Оторбаева отпустили под подписку о невыезде за то, что тот пошёл на сделку со следствием.

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