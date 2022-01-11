Москва, 11 января, 2022, 15:16 — ИА Регнум. До осени 2022 года в РФ не приходится надеяться на значимое снижение цен на продукты питания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 января заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Рост цен

«Медленный рост цен на продукты питания и ползучая инфляция в ближайшее время вполне вероятны, — сказал Цыганов. — Это объективно отражает внутренние процессы российской экономики и положение на глобальных рынках. Весомым аргументом мог бы стать отменный урожай, но в России его стоит ждать не раньше осени 2022 года, а на мировых рынках продовольствие и логистика пока дорожают. Поэтому даже некоторое снижение спроса и его перераспределение на более дешевые и менее статусные продукты, уменьшение веса одной покупки не приведут к ощутимому снижению продовольственных цен».

Напомним, как сообщалось ранее, по мнению зампреда правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров («Руспродсоюз») Дмитрия Леонова, предпосылок к снижению цен на продукты питания в РФ пока нет.