Москва, 11 января, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Негативное давление, которое испытает российская экономика вследствие ожидаемого повышения ставки ФРС США, будет частично смягчено. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 января заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева. Так она прокомментировала прогнозы МВФ, согласно которым повышение ставки Федрезерва может негативно сказаться на курсах валют развивающихся стран, в том числе и России.

Kurtis Garbutt Логотип ФРС США

«Хорошая новость здесь в том, что у России очень низкий госдолг по сравнению с другими развивающимися государствами — всего 20% ВВП, из которых внешние обязательства составляют треть, — сказала Кошелева. — Кроме того, российская экономика во многом завязана на энергоресурсы, поэтому при сохранении на них высоких цен негативное давление будет частично нивелировано».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кошелева объяснила, как повысится привлекательность американского рынка, если Федеральная резервная система США ужесточит свою политику.