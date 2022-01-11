Москва, 11 января, 2022, 15:13 — ИА Регнум. В 2022 году ситуация в Китае остается тяжелой, учитывая энергетический кризис, пандемию и сложные отношения с США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 января заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«В 2022 году экономическая ситуация в мире будет очень непростая, — сказала она. — И без того тяжелая обстановка, прежде всего в ведущих экономиках, включая США, ЕС, Китай, была подорвана пандемией. Приостановка производственных циклов во многих странах нарушила взаимодействие стран друг с другом в рамках глобальных цепочек стоимости, что повлекло за собой нехватку требуемой продукции, в особенности в области микроэлектроники, запчастей в машиностроении. Более того, возникли серьезные инфляционные ожидания, которые повлияли на денежно-кредитную политику ФРС США, что, в свою очередь, повлекло за собой удорожание продуктов на других взаимосвязанных рынках, включая Китай и Россию. Ситуация в Китае также остается тяжелой, учитывая энергетический кризис, пандемию, сложные отношения с США».

Как пояснила Новикова, если говорить об отношениях между Россией и США с ЕС, то санкционная риторика продолжается, а кризисная ситуация на Украине и в Казахстане может также негативно повлиять на экономическую ситуацию как в России, так и в других странах.

«Таким образом, предпосылки для возникновения негативных явлений достаточно крупного масштаба в мировой экономике сохраняются», — сказала экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов, положение дел в мировой экономике в 2022 году будет в определяющей степени зависеть от ситуации с распространением коронавируса.