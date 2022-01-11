Москва, , 15:12 — REGNUM Если Федеральная резервная система США ужесточит свою политику, то это повысит привлекательность американского рынка для иностранных инвесторов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 января заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева. Так она прокомментировала прогнозы МВФ, согласно которым российская экономика столкнется с проблемами, если ФРС США начнет ужесточать свою ДКП.

Штаб-квартира ФРС США в Вашингтоне AgnosticPreachersKid

«Ужесточение политики ФРС укрепит доллар по отношению к другим валютам и повысит привлекательность американского рынка для иностранных инвесторов, — сказала Кошелева. — Это, в свою очередь, повлечёт отток зарубежного капитала из развивающихся стран, в том числе из России. Кроме того, повышение долларовых ставок сделает обслуживание госдолга более дорогим».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, рынки опасаются ужесточения риторики ФРС США.

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