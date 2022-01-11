Москва, 11 января, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Особых надежд на достижение договоренностей России и США о нерасширении НАТО н восток у валютного и нефтяного рынков не было, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «ФИНАМ» Ольга Беленькая.

Mil.ru Флаги России и США

«Судя по заявлениям ключевых переговорщиков в СМИ, России и США не удалось достичь договоренностей по двум ключевым российским требованиям — гарантии нерасширения НАТО и отвод американских сил и вооружений из Восточной Европы.

В то же время США готовы обсуждать третье требование — отказ от размещения в Европе ударных средств, способных угрожать России.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, возглавлявший российскую делегацию, заявил, что все три требования являются ключевыми и назвал «абсолютным императивом» гарантии от альянса, что Украина и Грузия никогда не войдут в НАТО.

США категорически несогласны даже обсуждать эти требования, ссылаясь на «политику открытых дверей» НАТО и право стран самостоятельно принимать решения о присоединении к альянсу.

В принципе, контраст между этими позициями был известен заранее, поэтому особых надежд на достижение договоренности у рынка и не было.

Относительным успехом все же можно считать, что стороны готовы продолжить переговоры, а также заявление Рябкова, что у России нет «никаких планов и намерений напасть на Украину» (впрочем, американский представитель, г-жа Шерман, полагает, что подтвердить это мог бы отвод российских войск от границы в места их постоянной дислокации).

Следующими этапами должны стать переговоры России с НАТО (12 января) и с ОБСЕ (13 января). Реакция валютного рынка — нейтральная (прогресса нет, но продолжение переговоров лучше, чем дальнейшая эскалация в отношениях).

10 января на фоне ожиданий переговоров наблюдалось заметное коррекционное укрепление рубля, сегодня, 11 янврая, в утренние часы была попытка продолжения, чему способствовало и повышение цен на нефть. Страновая премия CDS 5Y на Россию немного снижается.

В то же время пока пути разрешения разногласий не видно, США продолжают обсуждать новые, значительно более жесткие санкции против России в случае конфликта с Украиной.

А российские дипломаты требуют «срочного ответа» на свои требования, которые США и НАТО не считают реализуемыми. Таким образом, геополитические риски остаются.

Это, скорее всего, будет способствовать сохранению соответствующей премии в курсе рубля, несмотря на высокие цены на энергоресурсы и жесткость монетарного курса Банка России», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на консультациях в Женеве 9−10 января по гарантиям безопасности России и США не удалось договориться о нерасширении НАТО на восток, заявил по итогам переговоров замглавы МИДа Сергей Рябков.

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